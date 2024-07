Incêndio em área de mata ameaça casas e assusta moradores do bairro Raimundo Melo

Na noite deste domingo, (14), um incêndio em uma área de mata no bairro Raimundo Melo, em Rio Branco, assusta os moradores ao se alastrar rapidamente e se aproximar das residências.

De acordo com informações repassadas por moradores, esses incêndios são recorrentes na região, especialmente devido ao alto fluxo de dependentes químicos que frequentam o local. Segundo os moradores, os usuários de entorpecentes muitas vezes queimam objetos para acender o fogo, por falta de isqueiro, e o descuido combinado com o vento forte contribui para a rápida propagação das chamas na vegetação.

O Corpo de Bombeiros do 1° Batalhão foi acionado e, graças à pronta resposta da equipe, as chamas foram controladas antes de atingir as casas próximas. A principal prioridade dos bombeiros foi justamente evitar que o fogo se aproximasse das residências, o que trouxe alívio para os moradores.