Incêndio destrói casa e família perde tudo em Rio Branco

A designer de unhas Karen Vitória Cunha, de 25 anos, teve sua casa incendiada nesta quarta-feira (17) na Rua Mendes Sá, no Bairro Bahia Velha, e acabou perdendo tudo. De acordo com ela, todos os membros da família ficaram apenas com a roupa do corpo. Amigos e familiares criaram uma campanha para arrecadar roupas, alimentos e dinheiro para ajudar a família se reerguer.