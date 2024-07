Imagem de Gladson antes e depois da cirurgia bariátrica viraliza nas redes sociais

O governador Gladson Cameli publicou na noite desta terça-feira, 9, duas fotos nas redes sociais mostrando as mudanças após passar por uma cirurgia de redução de estômago, conhecida como bariátrica.

Cameli fez o procedimento há mais de 10 anos, o que resultou no emagrecimento de mais de trinta quilos. A foto postada é do ano de 2007, um ano após ter sido eleito deputado federal pela primeira vez.

Cameli foi eleito mais uma vez para a Câmara dos Deputados, depois para o Senado Federal e para os dois mandatos de governador, sendo este último, com término no ano de 2026.

Na publicação, Cameli afirmou que é muito bom estar bem consigo mesmo, se dizendo feliz e satisfeito.

Centenas de comentários, em sua maioria, elogiaram Cameli. Alguns internautas, inclusive, brincaram com a nova silhueta do governador ao afirmar que as fotos são resultados da separação de sua ex-esposa, Ana Paula. “Diferença do cabra casado para solteiro”, foi escrito em um dos comentários.

Veja abaixo a publicação.