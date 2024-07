Ieptec abre inscrições para oficina de tortas geladas em Rio Branco

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) abriu nesta terça-feira, 2, inscrições para a Oficina de Tortas Geladas. Os interessados poderão se inscrever até sexta, 5, na Escola de Gastronomia, na Rua Afif Arão, s/n, das 7h às 17h, em Rio Branco.

Foram disponibilizadas 25 vagas. Para participar, os interessados precisam ter no mínimo 16 anos e estarem munidos de RG, CPF e comprovante de endereço.

Para incentivar o empreendedorismo local, o Centro de Gastronomia do Ieptec criou o projeto Oficinas de Culinária Brasileira com Produtos Regionais. O propósito é fomentar a geração de renda por meio do conhecimento prático adquirido com as capacitações, sendo a de tortas geladas a segunda a ser lançada na capital.

Para o presidente do Ieptec, Alírio Wanderley, as oficinas reforçam a proposta de ampliação dos serviços disponibilizados pelo instituto. “A oficina de salgados foi um pedido da comunidade da Cidade do Povo, nós atendemos e foi um sucesso. Desta vez, ampliamos as vagas para os outros bairros, para alcançarmos mais pessoas interessadas em se profissionalizar na gastronomia”, diz.

Com início na terça-feira, 9, e estendendo-se até quinta, 11, sempre das 8h às 12, serão três dias de conhecimento prático, com receitas e técnicas para a produção de tortas geladas, nos sabores abacaxi, cupuaçu e banana. De acordo com a coordenadora da escola, Marineide Diógenes, o projeto foi pensado na culinária acreana e em valorizar os produtos locais.