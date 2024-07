Idoso embriagado perde controle de moto e colide contra cerca de arame

Um acidente de trânsito deixou o idoso Antônio Pereira de Melo, de 62 anos, gravemente ferido na tarde desta quarta-feira, 24, no Ramal da Usina, bairro Belo Jardim 3 em Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Antônio estava trafegando embriagado em uma motocicleta Yamaha, 150, de cor preta, no sentido bairro-centro, quando inesperadamente perdeu o controle da moto, saiu da pista e colidiu com uma cerca de arame. Com o impacto, Antônio foi arremessado a uma distância de cinco metros e caiu desmaiado em um pasto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e uma ambulância básica foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e devido o quadro clínico do paciente ter se agravado foi necessário o apoio da ambulância de suporte avançado. Antônio foi estabilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Segundo o Médico do SAMU, o paciente sofreu uma suposta fratura no antebraço esquerdo e seu estado de saúde é estável.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito não foram acionados.

A motocicleta foi removida por familiares.