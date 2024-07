Hulk não perdoa, Atlético-MG vence e freia embalo do Corinthians de Ramón

O Atlético-MG venceu o Corinthians por 2 a 1 na noite deste domingo (28), na Arena MRV, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois gols foram de pênalti, com Hulk. Yuri Alberto marcou para o Timão.

Hulk abriu o placar no primeiro tempo e Yuri Alberto deixou tudo igual. Na etapa final, o camisa 7 converteu outro pênalti e deu a vitória ao Atlético-MG.

O Corinthians fez boa partida, mas desperdiçou chances claras e perdeu pelos pênaltis cometidos. O primeiro foi de Garro, que colocou o braço na bola de forma bizarra em cobrança de falta de Hulk. O segundo foi de André Ramalho.

A noite também foi de destaque para os goleiros. Matheus Mendes e Hugo Souza fizeram excelentes defesas e evitaram um placar ainda mais dilatado.

Essa foi a primeira derrota de Ramón Díaz. O Corinthians havia vencido Criciúma e Bahia, mas empatou com o Grêmio e perdeu para o Galo.

Com a vitória, o Atlético-MG sobe para o nono lugar, com 28 pontos. O Corinthians é o 15º, com 19, e vê o Z4 mais próximo.

O Corinthians voltará a campo para enfrentar o Grêmio, quarta-feira, em casa, pela Copa do Brasil. No mesmo dia e pela mesma competição, o Atlético-MG receberá o CRB na Arena MRV.

A redenção

O Corinthians foi superior ao Atlético-MG. O time de Ramón Díaz marcou bem e criou boas chances, principalmente com Yuri Alberto.

Quando o Timão parecia perto de abrir o placar, veio um erro infantil de Rodrigo Garro. O meia botou o braço na bola em cobrança de falta de Hulk. O próprio bateu o pênalti e fez 1 a 0.

O Corinthians não desanimou com o gol e empatou num lance de redenção. Yuri, que havia perdido chance clara segundos antes, recebeu cruzamento perfeito de Garro para deixar tudo igual.

Outro pênalti resolve

O cenário da etapa final foi claro: o Atlético-MG com a bola, o Corinthians em busca do contra-ataque. E a partida quase ficou encaminhada para o Timão logo aos dois minutos, quando Ryan recebeu um presente da defesa do Galo e parou no goleiro Matheus Mendes.

Aos 6, mais uma vez o Corinthians parou em Matheus, primeiro com Yuri Alberto e depois com Garro. O cabeceio de Garro foi na pequena área para um milagre do goleiro atleticano.

O Atlético-MG acordou depois dos sustos e teve duas boas oportunidades com Hulk. Na primeira, ele balançou e bateu cruzado para fora. Na segunda, ele buscou o ângulo e Hugo Souza foi buscar.

O jogo continuou aberto. Wesley vacilou pelo lado do Corinthians, depois Hugo Souza quase falhou em cabeceio de Alan Franco no minuto 35.

Quando a partida parecia caminhar para o empate, pintou mais um pênalti para o Atlético-MG. André Ramalho derrubou Paulinho na área. Hulk converteu novamente. No fim, confusão, suor e o 2 a 1 confirmado.

Lances importantes

1 a 0. Aos 31 minutos, Hulk abriu o placar de pênalti. O goleiro Hugo Souza acertou o canto, mas não conseguiu defender.

1 a 1. No minuto 38, Garro cruzou na cabeça de Yuri Alberto, que deixou tudo igual.

2 a 1. Aos 39 minutos do segundo tempo, Hulk converteu pênalti com categoria para desempatar.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 2 x 1 CORINTHIANS

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Data: 28 de julho de 2024 (domingo)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA/RJ)

Assistente 1: Bruno Raphael Pires (FIFA/GO)

Assistente 2: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA/ES)

Cartões amarelos: Bruno Fuchs e Lyanco (Atlético-MG) e Hugo Souza, Alex Santana e Romero (Corinthians)

Cartão vermelho: Lyanco (Atlético-MG

GOLS

Atlético-MG: Hulk (2), aos 31 minutos do 1T e 39 minutos do 2T

Corinthians: Yuri Alberto, aos 38 minutos do 2T

Atlético-MG: Matheus Mendes, Bruno Fuchs (Lyanco), Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Otávio, Fausto Vera (Alan Franco), Gustavo Scarpa e Bernard (Vargas); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Corinthians: Hugo Souza, Fagner (Matheuzinho), Félix Torres, André Ramalho e Hugo; Ryan (Charles), Raniele (Pedro Raul), Alex Santana e Rodrigo Garro; Romero (Wesley) e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz