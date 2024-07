Horóscopo 2024: confira a previsão de hoje (27/07) para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Aproveite o sábado para fazer umas comprinhas e se presentear com algum mimo, cuidar da beleza e renovar os looks. Negócios caminharão bem hoje, descubra oportunidades e novidades de trabalho. Informações que chegarão inesperadamente motivarão um novo projeto. Conte com versatilidade e muita criatividade para vencer os desafios e dar uma virada na sorte. Amor em alta!

Touro (21/04 – 20/05)

Com Lua em seu signo, o sábado será gostoso para renovar o visual, investir na imagem e reservar um tempo só para você. Os pensamentos se voltarão para o futuro, será um bom momento para planejar mudanças que trarão mais conforto. Um empreendimento ambicioso ganhará impulso. Conte com apoio da família, autoestima e com ideias geniais nesta fase. Você chegará lá!

Gêmeos (21/05 – 20/06)

O sábado será delicioso na companhia de irmãos e amizades especiais. Circule, movimente o corpo, descubra novas motivações e mude filosofias. Será um ótimo momento para novos começos e decisões. Valerá renovar estruturas com soluções práticas e descomplicar a vida. O destino se manifestará com sinais claros de caminhos a seguir. Aposte nos planos de expansão!

Câncer (21/06 – 22/07)

Pesquise assuntos de trabalho, descubra novidades, amplie conexões profissionais e invista na evolução da carreira. Planos para o futuro estarão à mil neste sábado que trará perspectivas de crescimento financeiro e estabilidade. Visualize onde quer chegar e conte com a ajuda do destino para movimentar a vida e se superar. Chega de auto-sabotagem, pense positivo e vá com fé!

Leão (23/07 – 22/08)

Notícias de longe, convites de amigos e projetos inovadores manterão o astral em alta neste sábado que será ótimo para aumentar a participação social, entrar num grupo estimulante e começar um novo ciclo em sua vida. Investimentos e assuntos financeiros pedirão reflexões, o ditado “mais vale um pássaro na mão do que dois voando” valerá nas escolhas de hoje. Tome decisões com calma.

Virgem (23/08- 22/09)

Aos poucos, objetivos pessoais se definirão. No momento, valerá relaxar, finalizar um longo ciclo e visualizar novos planos para o futuro. No amor, fantasias esquentarão o clima. Troque confidências com o par e compartilhe os sonhos. Aproveite o sábado para curtir as delícias da intimidade e se fortalecer interiormente. As comunicações estarão abertas, novidades de trabalho entrarão no radar.

Libra (23/09 – 22/10)

Carinho e confiança não faltarão nas interações de hoje, amplie relações. O sábado será gostoso para aumentar a participação social e também as chances para o amor, se estiver só. Autoconfiança, elegância e sabedoria marcarão sua presença por onde passar. Curta momentos de relaxamento mental junto à natureza ou numa atividade ao ar livre e restaure seu equilíbrio.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Aproveite o período da manhã para cuidar da saúde que estará mais frágil, hoje. Assuntos de trabalho rodarão na cabeça. Se algo está incomodando, renegocie. Com Plutão retrógrado nesta fase, muita coisa será repensada. Você poderá mudar de ideia ou precisará alongar prazos para assumir novas demandas. A partir desta tarde, tudo lindo no amor, vai rolar um clima!

Sagitário (22/11 – 21/12)

Manhã gostosa para falar com os filhos, saber das novidades, ou mergulhar nos seus projetos e ter ideias brilhantes. Aproveite o sábado para resolver assuntos práticos, curtir prazeres gastronômicos e pensar no próximo passo que você quer dar na carreira. Viajar será tudo de bom. Reúna pessoas queridas e embarque em aventuras. Muito amor envolvido nos encontros de hoje!

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Dê atenção à família e curta lindas lembranças nesta manhã. Antigas histórias virão à memória carregadas de emoção. A partir da tarde, o clima ficará animado e divertido no amor. Siga seu coração e não haverá erro. Conexões com pessoas de fora abrirão portas no trabalho. Aproveite também para conferir a agenda cultural, eventos e enriquecer sua bagagem. Mudanças à vista!

Aquário (21/01 – 19/02)

Nada melhor do que o carinho da família e momentos de conforto no sossego do lar. Aproveite o período da manhã para discutir assuntos financeiros com o par, responder mensagens e pesquisar opções de investimentos ou de bons negócios. À tarde, todos precisarão de você e disputarão sua companhia. Já que não vai dar para se transformar em dez, reúna os queridos em casa e se divirta!

Peixes (20/02 – 20/03)

Aproveite esta manhã para fazer contas, planejar novas ações, treinar e cuidar da beleza. A partir da tarde, muitas novidades chegarão de vários lados. Amplie as comunicações, resgate antigas amizades e coloque a conversa em dia, você poderá se surpreender com propostas interessantes e motivadoras. Já na vida íntima, melhor esclarecer águas passadas logo e apostar na sinceridade.