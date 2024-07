Horóscopo 2024: confira a previsão de hoje (14/07) para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Evite expor assuntos íntimos, nem todas as amizades serão merecedoras de confiança, com Plutão retrógrado. Em compensação, será um bom momento para você descobrir segredos e mistérios e comprovar que sua percepção estava certa. O domingo trará revelações que poderão apressar decisões de mudanças. Um velho sonho poderá se concretizar com apoio da família.

Touro (21/04 – 20/05)

Programe a agenda da semana, adiante algumas tarefas e aproveite o domingo para resolver coisas práticas. A saúde pedirá atenção, assuma novos hábitos. Você poderá começar uma dieta ou mudar conceitos de alimentação. Caminhe, movimente o corpo e diminua a ansiedade. Marte e Urano em seu signo anunciam revoluções no projeto de vida e mais independência.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Faça contas, planeje investimentos futuros, programe pagamentos e resolva assuntos práticos. Valerá almoçar com amigos e colocar a conversa em dia. Com Júpiter em seu signo, evite exageros, se não quiser engordar ou arriscar a saúde. Com ritmo de trabalho acelerado durante a semana, aproveite o domingo para relaxar e recarregar as baterias. Rompa barreiras no amor.

Câncer (21/06 – 22/07)

Aproveite o domingo para curtir o carinho da família, fazer umas comprinhas e se presentear com algum mimo. Amizades num novo grupo e perspectivas positivas na carreira desenharão um cenário positivo para o futuro. Comece um ciclo de vida, com autoestima e planos de desenvolvimento. Estudos e viagens entrarão no planejamento financeiro. Decida investimentos.

Leão (23/07 – 22/08)

Pode bater um cansaço neste período que antecede seu aniversário. O dito “inferno astral” pedirá mais sossego e momentos de relaxamento. Troque ideias com irmãos e tome decisões sobre o futuro. Marte e Urano anunciam conquistas na carreira. Aposte em inovação e surpreenda, você vai sair na frente com uma proposta genial. Relações diferentes à vista!

Virgem (23/08- 22/09)

Gastos com viagens, ação na Justiça, ou com plano de saúde poderão aumentar e pesar no bolso. Aproveite o domingo para fazer contas, esclarecer dúvidas e firmar acordos. Nada estará muito garantido, vá com fé, surgirão soluções inesperadas para por a vida financeira em ordem e concretizar seus planos. Mudanças virão para melhor, suba um patamar na carreira!

Libra (23/09 – 22/10)

Avalie investimentos e planeje mudanças. Assuntos financeiros estarão em destaque neste domingo que trará visão de futuro, estratégias geniais e mais segurança nas decisões. Questões profissionais e plano de carreira ganharão uma perspectiva mais ampla. Discipline a rotina e se prepare para assumir novos desafios com autoconfiança e determinação. Sucesso pela frente!

Escorpião (23/10 – 21/11)

Aproveite este domingo para dar atenção à família, cuidar das necessidades pessoais e investir na sua imagem. Com a sensibilidade amplificada, prefira uma programação calma num ambiente íntimo, com pessoas da sua confiança e adie compromissos puramente sociais. Respeitar seu ritmo e desejos evitará irritações e desconfortos. Solte a imaginação e enriqueça seus projetos.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Durma mais, relaxe perto da natureza, medite e alimente a alma com emoções positivas. O domingo será gostoso para equilibrar suas energias, silenciar os pensamentos e restaurar as forças. Aproveite para ler, caminhar num lugar bonito e inspirador, falar com pessoas de fora e sonhar alto. Valerá também visualizar as mudanças que deseja no trabalho e no lifestyle e realizar seus desejos.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Conversas com amigos darão no que pensar. Aprofunde relações, fortaleça vínculos de amizade e aprenda com novas referências. Assuntos de família também entrarão no menu neste domingo que trará aumento de demandas nos relacionamentos. Surpresas gostosas no amor animarão o clima. Crie planos a dois e renove os sentimentos. Prazer e criatividade em alta!

Aquário (21/01 – 19/02)

Novos planos a dois para o futuro animarão o clima. Comece uma fase mais gostosa no amor e na vida familiar. O domingo trará decisões importantes sobre o projeto de vida e a carreira. Caminhos de maior realização ficarão iluminados. Visualize onde quer chegar e planeje mudanças. Não que pareça fácil, com Plutão retrógrado em seu signo, controle a ansiedade e dê um passo por vez.

Peixes (20/02 – 20/03)

Atividades ao ar livre, ou um bate e volta num lugar inspirador manterão o astral em alta neste domingo que será gostoso para curtir momentos carinhosos com os filhos ou com amizades especiais. Assuntos de trabalho rodarão na cabeça, anote ideias, renove conceitos, solte a curiosidade e estude o uso de uma ferramenta tecnológica. Cultive emoções positivas e brilhe!