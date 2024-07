Homem morre ao ser atingido por tora de madeira no interior do AC

Na manhã desta quarta-feira (17), uma tragédia abalou a comunidade de Sena Madureira. Gabriel, um homem inicialmente identificado, morreu ao ser atingido por uma tora de madeira na altura do km 10 da BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano.

De acordo com informações preliminares, Gabriel estava removendo um cabo de aço de um caminhão carregado com madeira quando, de forma inesperada, uma tora se desprendeu e caiu sobre ele. O impacto foi fatal, e o homem morreu instantaneamente, sem chance de se defender.

O acidente chocou os colegas de trabalho que estavam presentes no momento do ocorrido. Gabriel era funcionário de uma serraria localizada no km 07 da mesma rodovia, entre Sena Madureira e Rio Branco. Natural do Mato Grosso, ele havia se mudado para o Acre aproximadamente dois anos atrás para trabalhar na região.