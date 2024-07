Homem marca encontro com jovem e quase tem carro roubado

Um homem de 48 anos caiu em uma armadilha após marcar encontro com uma jovem e quase teve a caminhonete modelo S10 roubada no final da noite de segunda-feira (29). A tentativa de roubo foi registrada na Rua Diana com Avenida Raimundo Cantuária, bairro Jardim Santana, zona Leste da capital de Rondônia.

O homem contou que ainda chegou a fazer transferência pix para a jovem, que na sequência enviou o endereço para ele ir buscá-la.

O homem, imaginando que iria com a jovem para o motel, acabou surpreendido ao chegar no endereço combinado e não encontrá-la.

A vítima foi surpreendida por uma dupla armada anunciando o roubo. Por sorte, o homem agiu rápido e fugiu do local sem que os criminosos atirassem nele.

A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. A vítima tentou várias vezes contato com a jovem, porém, ela não o atendeu mais.