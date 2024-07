Homem flagra ex na cama com outro e tenta matar rival no Acre

O final de semana que passou foi agitado na área policial e no trânsito em municípios do Vale do Juruá. Em Rodrigues Alves houve flagra na cama e Cruzeiro do Sul uma tentativa de homicídio. Teve ainda uma mãe tentando queimar roupas da filha. Quatro acidentes de trânsito, embriaguez ao volante e não habilitados dirigindo foram registrados pela Polícia Militar.

Na madrugada desse domingo, 28, em Rodrigues Alves, um homem que não teve o nome divulgado invadiu a casa da ex-mulher, a encontrou na cama com o atual namorado e tentou matar o rival a facadas. A vítima atingida no tórax e pernas e foi levado para o Hospital do Juruá. A mulher foi ferida na mão e o agressor foi preso em flagrante pela Polícia Militar por tentativa de homicídio.

De acordo com o delegado Marcilio Laurentino, quando o homem começou a esfaquear a vítima, as duas filhas do casal, de 5 e 12 anos, saíram correndo pelas ruas da cidade, encontraram a PM em patrulhamento e avisaram que o pai estava ferindo o homem dentro da casa. “O homem sabia que uma janela ficava aberta e encontrou o atual namorado da ex na cama e o esfaqueou. A vítima já tava quase sem força e os policiais conseguiram tomar a faca do agressor. A vítima foi levada para o Hospital e nós não o ouvimos ainda. O ex-marido disse que mesmo separado, ainda ficava com a mulher que arrumou um namorado mais jovem. Os Pms evitaram que houvesse uma morte”, contou o delegado.

Em Cruzeiro do Sul, uma mulher foi presa depois de tentar tocar fogo nas roupas da filha. A vítima já tinha medida protetiva contra a própria mãe e havia instalado câmera no local, que flagrou a ação. A mulher foi presa. “O crime de descumprimento de medida protetiva não cabe fiança. Ela passará por Audiência de Custódia”, relata o delegado.

Trânsito

No trânsito, Cruzeiro do Sul registrou 4 acidentes sem mortes. Em operações, a Polícia Militar flagrou 5 pessoas não habilitados dirigindo e 1 dirigindo sob influência de álcool. Ninguém foi preso.