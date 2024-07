Homem é condenado a 28 anos de prisão pelo assassinato da namorada

David de Oliveira Rodrigues foi julgado na última quarta-feira, 24, pelo assassinato de sua então namorada Luzia Costa da Silva, ocorrido no início do ano no bairro Conquista. A sessão aconteceu no plenário da 2ª Vara do Tribunal do Júri e na Auditoria Militar em Rio Branco, resultando na sentença de mais de 28 anos de prisão em regime fechado.

Rodrigues teve a prisão preventiva decretada em 5 de janeiro pelo juiz Danniel Bomfim. Ele também foi indiciado por feminicídio no caso da morte de Luzia. Durante o julgamento, o promotor Teotônio Rodrigues pediu a condenação de David, alegando que o réu tinha um ciúme possessivo da vítima, o que teria motivado o crime. “Ele tinha um comportamento extremamente agressivo, conforme consta no processo e no depoimento de uma testemunha que relatou comportamentos semelhantes em relacionamentos anteriores,” afirmou o promotor.

Segundo a denúncia, a vítima foi morta por asfixia na cama do casal. David teria dito aos familiares de Luzia que ela tinha passado mal. Durante o julgamento, David alegou não se lembrar dos fatos ocorridos em 1º de janeiro, data do assassinato. Luzia foi encontrada ao lado dele, morta, com sinais evidentes de enforcamento e marcas roxas pelo corpo.

A tese do Ministério Público do Acre foi aceita pelos jurados. O conselho de sentença, com base nas provas apresentadas pelo promotor Teotônio Rodrigues, decidiu condenar o réu a mais de 28 anos de prisão. O regime da pena é fechado, e ele não poderá recorrer da sentença em liberdade.