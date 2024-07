Governo entrega Departamento de Polícia Tecnico-Cientifica reformado em Brasileia

Em agenda no Alto Acre nessa quarta-feira, 3, o governador Gladson Cameli entregou a reforma e adequação da estrutura do Departamento de Polícia Técnico-Científica para atender a regional. O evento ocorreu durante as comemorações dos 114 anos de Brasileia. O investimento nessa reforma foi de R$ 400 mil para garantir a celebridade e rapidez nas investigações, além de um ambiente moderno e devidamente aparelhado para as investigações criminais.

No mesmo departamento funcionam também o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal.

O governador destacou que, acima de tudo, é compromisso do governo assegurar um ambiente propício para que os policiais desenvolvam seus trabalhos. Destacou também que o departamento vai atender a demanda de todo o Alto Acre.

“Essa obra vai ajudar os policiais civis de todo o Alto Acre a realizarem melhor os seus trabalhos de investigação criminal. Mais um passo importante para garantir a segurança da população que vive nessa região de fronteira”, disse.

Cameli aproveitou o momento para agradecer a todos os agentes da Segurança Pública que se dedicam na defesa dos cidadãos.

“Vamos em frente, cuidando das pessoas em todas as áreas da gestão pública. É pra isso que fomos eleitos e posso afirmar que cumprirei essa missão até o último dia do meu mandato de governador com a benção e a proteção de Deus”, destacou. A reforma era esperada desde fevereiro, quando houve a promessa da reestruturação.

O delegado-geral da Polícia Civil, José Henrique Maciel, pontuou que entregar essa reforma neste momento de festa é uma sensação de dever cumprido.

A obra só foi possível com a união de toda a estrutura Executiva, além do apoio da bancada federal e do Poder Legislativo.

“É uma obra relevante para a população. Se não fosse a união com as secretarias, prefeitura, que está cedendo servidores, não seria possível estarmos aqui comemorando esse avanço. Fizemos o melhor como o governador sempre tem pedido. Estamos com viaturas novas, policiais capacitados. Essa demanda não é de hoje, muitas das perícias tinham que ser levadas para Rio Branco, agora passam a ser feitas aqui. Quem está aqui sabe a importância. Não poderia deixar de mencionar as pessoas que vão trabalhar aqui”, disse antes de agradecer a todos os profissionais envolvidos.