Gol, pênalti bizarro e capitão: como foi a noite de Yuri Lima enquanto Iza terminava namoro

Enquanto a cantora Iza anunciava, na noite desta quarta-feira (10), o término do relacionamento, o volante Yuri Lima estava em campo com o Mirassol diante do Grêmio Prudente, pela Copa Paulista. E o meio-campista, com passagem pelo Santos e capitão dos donos da casa, foi o protagonista do duelo.

O confronto, disputado no estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião, em Mirassol, terminou empatado em 2 a 2. Os visitantes iam vencendo até os 16 minutos do segundo tempo, quando Yuri Lima aproveitou sobra do escanteio e deixou tudo igual.

Menos de dez minutos, porém, o volante cometeu pênalti em Matheus Martins, o qual foi convertido pelo próprio derrubado na área, e viu os donos da casa ficarem novamente em desvantagem. O empate decisivo saiu aos 30 minutos.

Com o resultado, o Mirassol é terceiro colocado do Grupo 1, com dois pontos em três rodadas, e estaria indo para as oitavas de final. O campeão da Copa Paulista escolhe se vai disputar a Série D do Brasileiro ou a Copa do Brasil no ano seguinte. O vice fica com a vaga que sobrar.

Como já disputa a Série B do Brasileiro, o Leão da Alta Araraquarense mira o título para chegar à próxima Copa do Brasil. Os auriverdes, porém, estão utilizando uma equipe alternativa na Copa Paulista.