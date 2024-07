Gladson “entra” na campanha de Bocalom e assina termo para recuperação de ruas

Em uma edição extra do Diário Oficial nos últimos dias, o governador Gladson Cameli assinou um Termo de Cooperação com o prefeito Tião Bocalom para melhoria das ruas e ramais da capital acreana.

Conforme publicado, o Termo autoriza que o Estado faça a manutenção de vias públicas urbanas e rurais, com a finalidade de assegurar o regular funcionamento e a melhoria da infraestrutura viária do município.

O acordo entre estado e prefeitura fortalece hoje a maior aposta do prefeito Tião Bocalom para sua reeleição, que é a melhoria das condições das ruas de Rio Branco, que tem sido a principal reclamação da população da capital ao longo dos últimos anos.

Nos últimos meses, a prefeitura lançou uma grande operação de recuperação de ruas, chamada Asfalta Rio Branco. O programa, no entanto, tem recebido críticas pela qualidade do serviço, inclusive, entre os vereadores da base de apoio do prefeito na Câmara de Vereadores, como aconteceu com o vereador N. Lima (PP) que chamou a execução de mal feito e “porco” na semana passada.

Veja abaixo o Termo de Cooperação assinado: