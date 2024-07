Gladson é condecorado por Henrique Maciel e sanciona lei que cria fundo especial da Civil

A Direção-Geral da Polícia Civil do Acre realizou na tarde desta segunda-feira (22), no auditório da Fecomércio em Rio Branco, a cerimônia em homenagem ao Dia Estadual do Policial Civil, celebrado no dia 19 de julho. A solenidade foi marcada pela entrega de honrarias, na ocasião, o governador Gladson Cameli ainda sancionou a lei que cria o Fundo Especial da Polícia Civil do Estado do Acre

O objetivo do evento é reconhecer e valorizar o trabalho dos profissionais da Polícia Civil que se destacaram em suas funções e contribuíram significativamente para a segurança e bem-estar da população do Acre.

Presente na cerimônia, o governador Gladson Cameli (PP) ressaltou a importância de reconhecer e valorizar a Polícia Civil, destacando seu papel na proteção e na atuação como Polícia Judiciária, além de resguardar os direitos dos cidadãos. “Precisamos criar e melhorar as condições de toda a estrutura para que nossos guerreiros policiais civis possam fazer seu trabalho. Henrique tem feito um grande trabalho à frente da pasta, e não tenho dúvida de que teremos muitos êxitos. Este é também o momento de homenagear guerreiros, pessoas que contribuíram diretamente para o sucesso desta instituição tão importante para o Brasil e para o Estado”, declarou.

O chefe do executivo acreano fez questão de enaltecer a condução do trabalho realizado pelo delegado-geral Henrique Maciel. “Ele tem feito um bom trabalho ao cobrar do executivo as ações necessárias. O importante é destacar que sempre adotei a estratégia de não ter uma interferência pessoal do governador nos órgãos de instituições como a Polícia Civil e o sistema público de segurança pública, em geral. O delegado Henrique tem feito um grande trabalho conduzindo está tão importante instituição para o estado do Acre”, comentou.

O delegado-geral da Polícia Civil, Henrique Maciel, destacou que a instituição tem muito a comemorar nesta data, pois os policiais dedicam suas vidas à segurança da sociedade. “É o momento de reconhecer o trabalho de alguns policiais, que se dedicam diariamente no combate ao crime, muitas vezes com a própria vida. Pela primeira vez, a Polícia Civil está reconhecendo seus policiais com medalhas. Estamos muito felizes por este momento, especialmente pela presença do nosso governador”, ressaltou.

Na ocasião, o governador Gladson Cameli ainda sancionou a lei que cria o Fundo Especial da Polícia Civil do Estado do Acre. O decreto deve ser publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE). Segundo Maciel, esse ato é de suma importância para a instituição. O fundo visa melhorar a eficácia das investigações criminais e aprimorar os serviços de inteligência policial, refletindo diretamente em maior segurança para os policiais civis e em melhorias gerais na segurança pública do Acre. “Este fundo é uma conquista importante no governo. A Polícia Civil nunca teve um fundo, e agora terá. Isso significa que podemos firmar termos de cooperação com outras instituições e, através do fundo, podemos fazer investimentos na Polícia Civil, não só com recursos do governo, mas também em termos de cooperação com outras instituições para melhorar a eficácia e eficiência do nosso trabalho”, explicou.

Durante a solenidade, foram entregues honrarias a policiais, delegados e autoridades, incluindo o governador Gladson Cameli, que foi condecorado com a medalha do mérito institucional. Também marcaram presença na solenidade o procurador-geral do Ministério Público, Danilo Lovisaro, o deputado estadual Clodoaldo Rodrigues e demais autoridades.

Lista de homenageados:

Medalha do Relevante Serviço Prestado: Concedida ao cidadão que acreditou no trabalho da Polícia Civil e, em apoio, prestou serviços de grande relevância, contribuindo para o engrandecimento da Polícia Civil do Estado do Acre. A agraciada foi a ex-deputada estadual, Dra. Juliana Rodrigues de Oliveira.

Medalha de Mérito Policial: Destinada aos policiais que apresentaram notório destaque em suas atividades, em seus cargos ou funções, por feitos que contribuíram sobremaneira no combate ou na prevenção criminal, pela resolutividade direta ou indireta de investigação complexa ou de grande vulto social; por terem criado eficiente metodologia de investigação ou projeto específico de relevante importância para a sociedade acreana, como o desenvolvimento de programas na área administrativa, proporcionando significativas mudanças e inovações notoriamente benéficas à atividade policial, ou ainda, por terem criado ou composto obra de cunho artístico, agregando valor ético e moral, contribuindo de maneira eficiente para a valorização da instituição. A direção fez a entrega das Medalhas de Mérito Policial a 36 policiais civis.

