Gaeco e PM cumprem operação contra organização criminosa

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), em conjunto com a Polícia Militar, deflagrou nas primeiras horas desta quinta-feira, 4, a segunda fase da Operação “Off the Rails”, visando o cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão no 2º Distrito de Rio Branco.

Segundo o coordenador do Gaeco, promotor de Justiça Bernardo Albano, a operação visa o aprofundamento de investigações e a coleta de evidências quanto a membros de uma organização criminosa com atuação local.

“Descortinou-se ainda a conexão desta organização criminosa com traficantes e fornecedores de entorpecentes localizados no Centro-Oeste brasileiro, notadamente voltados ao fornecimento de maconha para a Região Norte, em troca do envio de cocaína no sentido oposto”, explicou.

O nome da Operação significa “fora dos trilhos” e remete à desarticulação, parada e enfrentamento à facção criminosa.

A primeira fase da Operação “Off the Rails” ocorreu em 2022 com o cumprimento de 22 mandados no interior do Acre e no estado do Tocantins.