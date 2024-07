Friale diz que friagem deve chegar a partir desta sexta-feira no Acre

A chegada de uma nova massa polar no Acre nesta sexta-feira, 12, deve deixar as temperaturas mínimas oscilando entre 9°C e 17°C até a próxima terça-feira (16). A informação é do pesquisador Davi Friale, divulgada no portal O Tempo Aqui.

De acordo com Friale, a onda de frio chega acompanhada de ventos intensos, com temperaturas de sábado (13) a terça-feira (16) oscilando entre 9ºC e 12ºC em Rio Branco, Brasiléia e demais municípios do Vale do Rio Acre. No Vale do Juruá, as mínimas a partir do domingo (14) oscilam entre 14ºC e 17°C.

Durante a friagem os dias estarão ensolarados, com baixa umidade do ar e noites bastante frias, pelo menos até a próxima quinta-feira, dia 18 de julho. A umidade relativa do ar, que poderá ficar entre 20 e 30%, nas tardes da próxima semana, caracterizando estado de atenção para a saúde humana.

Fonte: otempoaqui.com.br