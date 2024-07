Fortaleza aproveita vacilo do São Paulo e liquida jogo em primeiro ataque

O Fortaleza venceu o São Paulo por 1 a 0 na noite deste sábado (27), na Arena Castelão, pela 20ª rodada do Brasileirão.

O Leão marcou seu gol logo no início em pênalti convertido por Renato Kayzer. Aos dois mintos, o time de Vojvoda armou rápido contra-ataque após cobrança de escanteio do São Paulo, e Marinho deixou Breno Lopes no mano a mano para ser derrubado por Igor Vinícius.

Com o resultado, o Fortaleza chegou a 36 pontos e se manteve no G4 da competição. O São Paulo permanece na sexta colocação com 32 pontos.

O time de Luis Zubeldía volta a campo nesta terça-feira (30) para enfrentar o Goiás pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O próximo compromisso do Fortaleza será no sábado (3), quando visita o Cruzeiro pelo Brasileirão.

São Paulo não funciona contra o Fortaleza

O time de Vojvoda praticamente não deixou o São Paulo jogar na Arena Castelão. A marcação alta na maior parte do primeiro tempo criou dificuldades enormes para o Tricolor sair jogando e a equipe paulista só chegou com perigo em bolas paradas. Na primeira delas, porém, o vacilo de marcação ocasionou o contra-ataque que resultou no pênalti em Breno Lopes.

O Leão conseguia escapadas nas costas de Igor Vinícius a todo momento e poderia ter ampliado o placar não fossem decisões erradas tomadas por Breno Lopes.

O Tricolor só foi melhorar na segunda metade da etapa final. O time de Zubeldía conseguiu ficar mais com a bola em seu campo ofensivo, mas falhou em encontrar espaços na defesa do Fortaleza.

Lances decisivos

1×0. O Fortaleza saiu em contra-ataque após escanteio cobrado pelo São Paulo, Marinho lançou bela bola para Breno Lopes invadir a área em velocidade e ser derrubado por Igor Vinícius. Pênalti cobrado e convertido por Renato Kayzer.

João Ricardo! Aos 19, Wellington Rato cobrou escanteio na área e o São Paulo finalizou três vezes. As duas primeiras ficaram na zaga, mas a terceira, de Ferraresi, tinha o endereço do gol e parou em defesaça de João Ricardo.

Não valeu! O São Paulo chegaria ao empate aos 40 minutos, mas Juan demorou demais para dar o passe em um contra-ataque de cinco são-paulinos contra dois defensores do Fortaleza. Quando o atacante tocou para Nestor, o meia já estava impedido. Ele bateu cruzado, João Ricardo espalmou e Calleri pegou o rebote mandando para asrede, mas o bandeira já marcava impedimento.

No travessão! Em mais um escanteio já na segunda etapa, João Ricardo saiu errado do gol e a bola sobrou para Bobadilla ainda dentro da área. Sem goleiro, ele mandou para o gol, mas acertou o travessão.

Na trave! Aos 25, Hércules escapou pela direita, chegou ao fundo e cortou para dentro para sair de Welington e finalizou colocado. Rafael só torceu e a bola acertou a trave.

Mais uma trave! Aos 29, Luiz Gustavo recebeu na intermediária ofensiva, ajeitou o corpo e soltou a bomba da entrada da área para explodir a trave de João Ricardo.

Anulado. O Fortaleza chegava ao segundo gol com Moisés em belo contra-ataque, mas o VAR pegou toque de mão do atacante no lance e anulou a jogada. A bola resvala no cotovelo do atleta.

Ficha Técnica

Fortaleza 1 x 0 São Paulo

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Data: 27/07/2024 (sábado)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Árbitro: Davi Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Douglas Pagung (ES)

VAR: Igor Benevenuto (MG)

Amarelos: Luciano, Rafinha, Bobadilla, Welington e Zubeldía; Brítez, Hércules e Kervin

Vermelho: Hércules

Gols: Renato Kayzer (4’/1ºT)

Fortaleza: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Lucas Sasha (Pedro Augusto), Hércules (Kervin Andrade) e Rosseto; Breno Lopes (Moisés), Marinho (Pikachu) e Renato Kayzer (Lucero). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Ferraresi, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla (Liziero), Nestor (Ferreira) e Wellington Rato (Erick); Juan (Luciano) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.