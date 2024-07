Forças de segurança prendem líder de quadrilha que roubava carros e usava de violência

As forças de segurança de Plácido de Castro deram a resposta esperada pela população já cansada da atuação violenta de criminosos e começaram a desbaratar uma quadrilha que há meses vem deixando a população do município e também de Acrelândia apavoradas.

Poucas horas depois que uma família foi assaltada na rodovia Ac-475, eles prenderam Y.G.V., apontado como o principal líder do grupo. O delegado Leandro Lucas agiu rápido representando pela prisão preventiva do assaltante preso e demais integrantes do bando devidamente identificados.

