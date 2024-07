Flamengo vira sobre o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro após lance inusitado

Foi suado, mas após dois tropeços no Campeonato Brasileiro, o Flamengo voltou a vencer na competição. Neste sábado (20), a equipe de Tite bateu o Criciúma por 2 a 1, em Brasília, pela 17ª rodada.

Rodrigo, pelo Criciúma, abriu o placar aos 34 da primeira etapa. Os gols do Flamengo saíram no segundo tempo com Pedro, aos 30, e Gabigol, de pênalti, aos 43. A equipe carioca ainda perdeu um pênalti quando estava atrás do placar.

O gol da virada do rubro-negro saiu após um lance raro. O árbitro Maguielson Lima Barbosa anotou um pênalti para os donos da casa depois de uma confusão com duas bolas em campo, durante um lance de perigo dentro da área.

Com o resultado, o Flamengo chegou aos 34 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro, e encostou no líder Botafogo, que tem 36. O Criciúma estaciona nos 18 pontos, na 14ª posição.

O jogo

Após “sofrer” no período da Copa América, o Flamengo voltou a contar com os uruguaios do elenco, e os principais lances da equipe na primeira etapa tiveram as participações de Arrascaeta e De la Cruz.

Aos 14, De la Cruz conseguiu um toque na medida para Ayrton Lucas cruzar e Pedro finalizar com perigo. Com o uruguaio, o Flamengo voltou a incomodar aos 22. O camisa 18 enfiou uma bola açucarada para Pedro, novamente, chutar com perigo ao gol de Gustavo.

Apesar das investidas do Flamengo, o Criciúma não se intimidou e abriu o placar aos 34 minutos. Rodrigo chutou com perigo na pequena área, Rossi defendeu, e o capitão do Tigre conseguiu pegar o rebote para deixar os catarinenses na frente.

O Flamengo voltou para a segunda etapa com mais intensidade em busca do empate e teve grande oportunidade após pênalti marcado pelo árbitro aos 14 minutos. Pedro cobrou no canto esquerdo e o goleiro Gustavo conseguiu fechar o gol.

Virada do Flamengo

O jogo caminhava para um Flamengo desesperado, após o pênalti perdido, mas o rubro-negro contou com o brilho de Arrascaeta, de volta, e o faro de artilheiro de Pedro. Aos 30, o uruguaio arrancou na frente da área e tocou para o camisa 9 finalizar de primeira.

Com o empate, o Flamengo foi com tudo para cima do Criciúma e, em um lance inusitado, conseguiu mais um pênalti a seu favor. Em uma jogada de perigo na área, uma outra bola acabou “entrando” em campo, e o camisa 8 do Tigre, Barreto, chutou em cima da bola que estava em jogo. Os atletas do Criciúma reclamaram da marcação da infração, mas Gabigol, que não tinha nada com isso, foi o responsável por bater e anotar o segundo gol dos rubro-negros no confronto.

Próximos jogos

Na próxima rodada, a última do primeiro turno, o Flamengo visita o Vitória no Barradão, na quarta-feira (24), às 20h. Já o Criciúma recebe o Fortaleza, também na quarta, às 19h, em jogo adiado da 3ª rodada.