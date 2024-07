Fisiculturista morre após ter moto atingida por adolescente de 17 anos no Paraná

O fisiculturista André Cavalcanti, 34 anos, morreu no último fim de semana após um acidente de moto na BR-369, no interior do Paraná. Segundo a Polícia Civil, a motocicleta que ele dirigia foi atingida por um carro dirigido por um adolescente de 17 anos.

O acidente ocorreu nas proximidades da cidade de Ibiporã (PR), a cerca de 400 quilômetros de Curitiba. De acordo com a polícia, o fisiculturista morreu na hora. O menor que dirigia o carro envolvido na ocorrência está hospitalizado. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Em nota publicada nas redes sociais, a Federação Paranaense de Musculação, Fisiculturismo e Fitness, lamentou a morte do atleta.

“Se foi uma vida tão jovem, cheia de planos. Pedimos a Deus que conforte sua família com a notícia dessa tragédia. André era um grande atleta, amigo, parceiro e será sempre lembrado como a pessoa honesta e dedicada que foi. Tivemos uma grande perda aqui na terra, mas o céu ganha um presente”, diz o texto.