Festival Tanabata Matsuri celebra cultura japonesa em Rio Branco

A segunda edição do festival Tanabata Matsuri, organizado pela Associação de Nerds do Acre (Anac), terá início neste sábado (27) em Rio Branco. O evento contará com praça de alimentação, exposições, jogos, oficinas e outras atividades até o domingo (28), no Sesc Bosque, localizado na Avenida Getúlio Vargas, bairro Bosque.

A programação começa às 14h e segue até as 20h. É possível adquirir ingressos antecipados no valor de R$ 16 (inteira), R$ 8 (meia) ou R$ 10 mais 1 kg de alimento não perecível.

As entradas podem ser obtidas através de um link disponível na página da Anac Nerd no Instagram, onde também é possível conferir toda a lista de atividades.