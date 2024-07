Família Safra encerra disputa judicial por herança após filho processar mãe e irmãos

A família Safra anunciou nesta sexta-feira (19) que a disputa envolvendo Alberto Joseph Safra pela fortuna do banqueiro Joseph Safra foi resolvida de forma amigável.

O patriarca, morto em 2020, deixou uma herança estimada em US$ 16 bilhões, segundo a Forbes.

Conforme o acordo, Alberto se desvinculará do Grupo J. Safra para manter as operações na instituição financeira ASA, gestora fundada por ele em 2019 depois do desentendimento com o restante da família.

As partes também concordaram em encerrar todos os processos judiciais e arbitrais pendentes em todas as jurisdições.

O herdeiro processou sua mãe e dois irmãos em meio a uma disputa sobre a fortuna de seu falecido pai, de acordo com um processo aberto em fevereiro de 2023 na Suprema Corte do Estado de Nova York.

Alberto acusou a família de ter diluído propositalmente a sua participação em uma holding do Banco Nacional Safra para tentar expulsá-lo do império familiar.

Na ação, Alberto alegou que sua mãe, Vicky Safra, e os irmãos Jacob e David Safra haviam se envolvido em atos de má conduta corporativa para prejudicar seus interesses na empresa.

Alberto Safra renunciou ao conselho de administração do Banco Safra no final de 2019 após uma disputa com seu irmão mais novo, David. Um ano depois, seu pai, Joseph Safra, que foi por muitos anos o homem mais rico do Brasil e o banqueiro mais rico do mundo, faleceu aos 82 anos.

Em nota publicada nesta sexta, Alberto afirmou que não houve erros no processo.

“Estou feliz por deixar esse assunto para trás. Após esclarecimentos, entendi que não houve irregularidades, e que o patrimônio do Sr. José foi devidamente distribuído de acordo com seus desejos”, declarou.

Ainda de acordo com a nota, a família afirma que Joseph Safra era competente para dispor de sua herança e dizem estarem felizes com o desfecho da história.

“Estamos satisfeitos em deixar esse assunto para trás e reafirmar nossos laços familiares. A resolução que alcançamos nos permitirá perseguir nossos respectivos interesses empresariais de maneiras que ajudem a garantir que o sucesso de cada membro da nossa família seja motivo de satisfação compartilhada”.

Detalhes do acordo e dos termos financeiros não foram divulgados pela família.