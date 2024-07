Exame de sangue pode detectar 90% dos casos de Alzheimer, diz estudo

Um exame combinado de sangue para declínio cognitivo tem uma taxa de precisão de 90% em determinar se a perda de memória é devido à doença de Alzheimer, revelou um novo estudo.

Em comparação, neurologistas e outros especialistas em memória diagnosticaram corretamente Alzheimer em 73% dos seus casos. Médicos de atenção primária tiveram ainda menos sucesso, com apenas 61% de precisão, segundo o estudo.

Uma parte do exame de sangue — chamada tau fosforilada plasmática 217, ou p-tau217 — é um dos vários biomarcadores sanguíneos que cientistas estão avaliando para uso no diagnóstico de comprometimento cognitivo leve e Alzheimer em estágio inicial.

O exame mede a proteína tau 217, que é um excelente indicador da patologia amiloide, disse o coautor do estudo, Dr. Sebastian Palmqvist, professor associado e neurologista consultor sênior da Universidade de Lund, na Suécia.

“Os aumentos nas concentrações de p-tau217 no sangue são bastante profundos na doença de Alzheimer. No estágio de demência da doença, os níveis são mais de 8 vezes maiores em comparação com idosos sem Alzheimer”, escreveu Palmqvist em um e-mail.

Pesquisas publicadas em janeiro descobriram que um exame semelhante de p-tau217 tem precisão de até 96% para identificar níveis elevados de beta-amiloide e até 97% para identificar tau. A presença de emaranhados de beta-amiloide e tau no cérebro são sinais característicos da doença de Alzheimer.

No novo estudo, o teste de p-tau217 foi combinado com outro biomarcador sanguíneo para Alzheimer chamado relação amiloide 42/40, que mede dois tipos de proteínas amiloides, outro biomarcador da doença de Alzheimer.

A combinação dos exames de amiloide e tau, chamada de escore de probabilidade amiloide, foi a mais preditiva.

“Adoraríamos ter um exame de sangue que pudesse ser usado no consultório do médico de atenção primária, funcionando como um exame de colesterol, mas para Alzheimer”, disse a Dra. Maria Carrillo, diretora científica da Associação de Alzheimer.

“O exame de sangue de p-tau217 está se mostrando o mais específico para Alzheimer e o que tem mais validade. Parece ser o principal candidato”, disse Carrillo, que supervisiona as iniciativas de pesquisa da associação, que incluíram financiamento parcial para o novo estudo.

Uma vez totalmente testados, exames de sangue altamente precisos poderiam “mudar o jogo na velocidade com que podemos conduzir testes de Alzheimer e chegar ao próximo novo medicamento”, disse ela. “Estes são tempos absolutamente transformadores.”

Como funciona um exame de sangue de p-tau217?

O peptídeo p-tau217 é único, pois só pode ser detectado quando placas amiloides estão presentes no cérebro, disse Carrillo.

“O que isso significa para nós cientificamente é que, quando estamos medindo p-tau217, estamos medindo o dano neuronal causado pelo tau muito cedo no Alzheimer, mas somente quando o amiloide já está presente”, disse ela.

“Você não está realmente medindo o amiloide, mas o exame está dizendo que ele está lá, e isso foi corroborado com exames objetivos de PET (tomografia por emissão de pósitrons) que podem ver o amiloide no cérebro”, disse Carrillo. “É um belo marcador para Alzheimer: se você não tem amiloide presente, você não tem Alzheimer. Se você tem tau elevado no cérebro, no entanto, então sabemos que isso é um sinal de outro tipo de demência.”

Emaranhados de tau estão implicados em várias outras doenças neurológicas, como a demência frontotemporal (FTD). Na FTD, os emaranhados de tau atacam o lobo frontal do cérebro, causando mudanças comportamentais e emocionais e a perda de funções executivas, como planejamento. A perda de memória, se ocorrer, acontece muito mais tarde.

No Alzheimer, os emaranhados de tau se acumulam na parte do cérebro que controla a memória, mas as placas amiloides desempenham um papel fundamental. Pequenos aglomerados de placas podem se acumular nas sinapses e interferir na capacidade das células nervosas de se comunicarem. As placas amiloides também podem superestimular o sistema imunológico, desencadeando inflamação que pode danificar ainda mais o cérebro.

Alguns dos medicamentos mais novos para demência, como lecanemab e donanemab, têm como alvo a beta-amiloide e são considerados menos eficazes em pessoas com patologia tau avançada, dizem os especialistas.

Com os depósitos de amiloide podem começar a se acumular no cérebro décadas antes dos sintomas começarem, mesmo quando a pessoa está nos seus 30 ou 40 anos, um diagnóstico precoce de amiloide cerebral pode ser crucial para modificações no estilo de vida e tratamento preventivo com medicamentos.

Os exames de triagem atuais são inconclusivos

O estudo, publicado no domingo (28) na revista JAMA Neurology, acompanhou 1.213 pessoas com idade média de 74 anos que estavam passando por avaliações cognitivas tanto em clínicas de atenção primária quanto em clínicas especializadas na Suécia.

O sangue de cada pessoa foi testado usando p-tau217, e os resultados foram combinados com medições sanguíneas de beta-amiloide 40/42 para desenvolver uma pontuação final.

“Quando você usa uma combinação da razão 40/42 e p-tau217, a precisão diagnóstica de p-tau217 aumenta”, disse o neurologista preventivo Dr. Richard Isaacson, diretor de pesquisa do Instituto de Doenças Neurodegenerativas na Flórida, que não esteve envolvido no estudo.

A precisão de 90% do exame de sangue combinado do estudo foi confirmada por meio de uma punção lombar, que juntamente com um exame de PET de amiloide é atualmente o único método científico padrão-ouro, além da autópsia, para diagnosticar Alzheimer. Ambos os testes são caros, invasivos e não estão amplamente disponíveis nos Estados Unidos, dizem os especialistas.

Os resultados dos exames de sangue foram então medidos contra os diagnósticos de pacientes fornecidos por médicos de atenção primária e especialistas suecos. A taxa de precisão relativamente baixa — 61% e 73% — destaca o quanto é difícil para os médicos identificarem corretamente a patologia de Alzheimer com as ferramentas atuais: uma breve entrevista com o paciente, um breve teste cognitivo e uma tomografia computadorizada, ou TC, do cérebro.

“Geralmente, tanto os testes tradicionais de papel e caneta quanto as avaliações cognitivas digitais não são altamente precisos em identificar especificamente a doença de Alzheimer”, disse o coautor do estudo, Dr. Oskar Hansson, professor e consultor sênior de neurologia na Universidade de Lund.

“Muitas outras condições e doenças podem apresentar sintomas cognitivos semelhantes, levando a potenciais erros de diagnóstico ou diagnósticos perdidos”, disse Hansson em um e-mail.

Na verdade, entre 20% e 30% dos pacientes vistos por especialistas tomam medicamentos ou têm outras condições médicas que podem imitar a doença de Alzheimer, disse Hansson. Doenças que podem afetar a função cognitiva incluem demência vascular, depressão, doença da tireoide, apneia do sono e até deficiência de vitamina B12.

Se esses imitadores não forem identificados durante o exame inicial, pessoas sem patologia de Alzheimer podem obstruir listas de espera para especialistas e consultas para punções lombares e exames de PET de amiloide, disse Carrillo.

Quando alguém com verdadeira patologia de amiloide vê um especialista, acrescentou ela, essa pessoa pode “sair dessa janela de elegibilidade para os medicamentos que temos, e isso é terrível”.

Quando os exames de sangue de rotina estarão disponíveis?

Os tempos de espera só vão piorar, de acordo com modelos matemáticos baseados no envelhecimento da população dos Estados Unidos. Até 2033, se um médico de atenção primária usar apenas as avaliações cognitivas atuais para determinar a demência, as pessoas esperarão em média quase seis anos antes de descobrir se são elegíveis para novos tratamentos para Alzheimer, revelou um novo estudo. O estudo foi apresentado no domingo na Conferência Internacional da Associação de Alzheimer de 2024, na Filadélfia.

No entanto, se exames de sangue precisos forem usados, os tempos de espera podem cair para entre seis e 13 meses, revelou o estudo, porque muito menos pessoas precisariam ver um especialista ou passar por testes adicionais.

Não espere que testes de sangue para Alzheimer comecem a aparecer rotineiramente no consultório do seu médico de atenção primária tão cedo, no entanto. Mais pesquisas são necessárias para verificar os resultados positivos que estão aparecendo nos estudos, diretrizes para uso pelos médicos precisam ser estabelecidas e distribuídas, e os médicos precisam ser educados sobre possíveis nuances, disse Isaacson.

“Não há ninguém mais otimista sobre esses testes do que eu, mas os exames de sangue para Alzheimer ainda não são totalmente definitivos”, disse ele. “Se for um teste positivo, ainda precisa ser confirmado via PET scan ou punção lombar. Se for um resultado negativo, isso é tranquilizador, mas se for incerto, ainda não sabemos o que isso significa.”

Enquanto isso, pesquisas mostraram que há muitas ações que as pessoas podem tomar para prevenir ou retardar o declínio cognitivo, incluindo fazer exercícios regularmente, seguir uma dieta ao estilo mediterrâneo e tratar fatores de risco vasculares, como hipertensão, colesterol alto e diabetes.

“Nosso objetivo é usar apenas os exames de sangue da mais alta qualidade para não apenas ajudar a fazer um diagnóstico precoce de Alzheimer, mas também avaliar a resposta às intervenções de redução de risco”, disse Isaacson. “Estes são tempos muito esperançosos.”