Ex-namorado processa humorista por perseguição em aplicativo de pegação

Jonathan Palhares está processando o ex-namorado, o influenciador e humorista Victor Oliveira. Jonathan acusa o amigo de Bruna Marquezine de criar um perfil falso no Grindr, aplicativo de relacionamento voltado para homens que fazem sexo com homens, para perseguir, difamar e importunar o ex. Os dois ficaram juntos por 10 meses entre novembro de 2021 e setembro de 2022.

Os dois se conheceram no Tinder. Após o término do namoro, Victor estaria levando bem o término e teria pedido ao ex-namorado que não deixasse de segui-lo no Instagram “para não alarmar os demais seguidores”, afirma à revista Quem. Jonathan disse ter sido bloqueado pelo ex nas redes sociais e difamado pelas costas. Ele teve acesso a mensagens que o suposto perfil de Victor estaria enviando no Grindr.

“Cuidado com esse cara. Daqui da região. Tá aplicando golpe em geral no Grindr”, diz uma mensagem enviada a outro homem em outubro de 2023. Assim que teve acesso ao texto, Jonathan registrou boletim de ocorrência na delegacia eletrônica da Polícia Civil do Estado de São Paulo.

Conrado Rodrigues, ex-namorado e amigo de Jonathan, também recebeu um alerta. “Jonathan Palhares anda falando de você. Que é esnobe e prometeu mundos e fundos a ele. Todo mundo sabe que ele é um maluco, alpinista social e quase psico. Mas tome cuidado”, dizia uma mensagem.

Tempos depois, Jonathan começou um novo relacionamento, quando passou a receber visitas de perfis falsos nas redes sociais. “Por temer que tais fakes pudessem pertencer a Victor Oliveira, o querelante tornou a sua conta privada e removeu da sua rede de seguidores todas as contas que pudessem ser falsas e eventualmente pertencer ao querelado”, afirma o processo divulgado pela revista.

Outro ex-namorado de Jonathan, Ivan Coelho, também recebeu uma mensagem. “Seu ex-namorado tá namorando com um amigo meu e falando muita merda de você. Que você é abusivo, que pegou dinheiro dele e não devolveu até hoje”, recebeu em 7 de novembro. Ivan conseguiu identificar a localização do emissor da mensagem e seria um local próximo à casa de Victor.

No processo, Jonathan pede indenização de R$ 140 mil, Devido às “frequentes viagens internacionais e hábitos de consumo de luxo é pleiteada a condenação a título de reparação civil dos danos em valor não inferior a 100 (cem) salários-mínimos”. Ele também pediu uma medida protetiva contra o ex, mas foi revogada já que os dois moram perto.

O ex-casal tem uma audiência de conciliação marcada para outubro. Victor comentou o caso nas redes sociais. “No meio de tanto caos, ainda teve alento. Recebi mensagens que me abraçaram de pessoas que se preocuparam em querer saber o outro lado – sim, ele sempre existe”, afirmou.

“Agradeço aos que estão por aqui e que me acompanham há muitos e muitos anos. Hoje minha vida íntima foi jogada sem nenhum cuidado na internet, de forma distorcida, com mentiras e meias verdades. Não vou entrar em detalhes, mas estou super bem assistido e minha equipe jurídica está tomando todas as medidas necessárias. Tudo será resolvido da melhor maneira possível”, apontou.

“No lado pessoal, hoje estou aprendendo a duras penas o que as redes sociais não mostram nem ensinam: as pessoas nos decepcionam de maneiras que parecem inimagináveis. Sempre disse que aqui exibimos recortes da nossa vida. O resto deve ficar apenas em um plano íntimo nosso e podemos aprender muito com tudo que nos permeia, e será assim que tratarei algumas futuras questões”, concluiu.