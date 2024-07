Ex-marido é preso suspeito de encomendar a morte de filha de deputado em Mato Grosso

O ex-marido de Raquel Maziero Cattani, filha do deputado estadual de Mato Grosso, Gilberto Cattani, e o irmão dele foram presos pelo assassinato da produtora rural, na tarde da última quarta-feira (23), em Lucas do Rio Verde, no norte do estado.

Classificados como mandante e executor do crime, o ex-marido da vítima, Romero Xavier, e o irmão dele, Rodrigo Xavier, irão responder por homicídio qualificado. O assassinato de Raquel aconteceu na propriedade rural da família da vítima, em Nova Mutum (MT).

Além de assassinar Raquel, o irmão de seu ex-marido interferiu na cena do crime para confundir os investigadores, de modo que parecesse um assalto. A prisão do de Romero ocorreu pouco depois de a Polícia Civil ter divulgado que havia descartado a participação dele no caso.

Investigações e Prisão

“Analisamos todas as imagens do comércio da vila, das cidades vizinhas, como São José do Rio Claro e Tapurah e entrevistamos mais de 150 pessoas, desde vizinhos, moradores do assentamento e trabalhadores ao longo desses seis dias”, explicou o delegado responsável pela investigação, Guilherme Pompeo.

O delegado ainda relatou que, durante as investigações, um dos agentes notou um arrombamento na janela do quarto dos filhos e Raquel. Logo, a Perícia Oficial e Identificação Técnica de Mato Grosso foram solicitadas para extração de possível impressões digitais.

Diante da possibilidade de uma cena do crime armada, os investigadores voltaram sua atenção a Romero, que mantinha comportamento possessivo e não aceitava o término da relação com a vítima.

Rodrigo, irmão de Romero, tinha diversas passagens por furtos e outros crimes, além de ter sido usuário de drogas no passado e, ao ser chamado para depor, o suspeito se esquivou das perguntas e apresentou inconsistências na versão dos fatos, de acordo com os agentes.

Por fim, equipes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos e da Regional de Nova Mutum foram até a casa de Rodrigo, localizada no norte do Mato Grosso. Durante a conversa, ele ficou nervoso com a presença da polícia.

No imóvel, as equipes observaram um frasco com perfume feminino, em cima de uma bancada. Com a evidência encontrada pela Polícia Civil, Rodrigo confessou o assassinato, a mando do irmão, e disse que montou a cena para simular um latrocínio.