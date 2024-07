Eurocopa: com golaço de Lamine Yamal, Espanha vira contra França e vai à final

A Espanha está na final da Eurocopa! Na tarde desta terça-feira (9), a seleção espanhola venceu a França por 2 a 1, em jogo realizado na Allianz Arena, em Munique, e garantiu a classificação para a decisão do torneio continental. Kolo Muani fez para os franceses, mas Lamine Yamal e Dani Olmo viraram para os finalistas.

Com a classificação garantida para a final, a Espanha agora espera o vencedor do confronto entre Holanda e Inglaterra. A segunda semifinal será disputada na tarde desta quarta-feira (10), às 16h (de Brasília). A grande decisão acontece no domingo (14), no Estádio Olímpico de Berlim.

O jogo

Ainda no começo do jogo, a França abriu o placar. Mbappé deu cruzamento perfeito e Kolo Muani cabeceou sozinho para fazer o primeiro gol da partida. Minutos depois, o empate da Espanha chegou com um golaço de Lamine Yamal. O garoto de 16 anos recebeu no meio-campo, perto da entrada da área, cortou para o meio e acertou um lindo chute, sem chances para Maignan, para empatar o duelo.

A virada chegou ainda mais rápido. Dois minutos após o empate com Yamal, Dani Olmo aproveitou a sobra da defesa, dominou já tirando o marcador e chutou cruzado para fazer o segundo gol da Espanha. O lateral-direito Koundé até tentou desviar a bola para fora, mas não conseguiu evitar o tento.

Depois do intervalo, a França passou a criar mais e assustou bastante o gol de Unai Simón nos primeiros 15 minutos da segunda etapa. Primeiro Tchouaméni cabeceou sem sustos, logo depois Mbappé cortou dois zagueiros e finalizou para o arqueiro encaixar a bola sem dificuldades, e por fim Dembélé teve a melhor chance, quando bateu cruzado e viu o goleiro espalmar.

Pressionando em busca do empate, a França seguia atacando, enquanto a Espanha trocava passes e buscava seguir com a posse de bola. Theo Hernández recebeu livre, mas colocou muita força e chutou por cima do gol. Logo depois, quase Unai Simón entregou ao errar passe, mas ficou só no susto mesmo.

O primeiro lance de perigo espanhol na segunda etapa foi aos 36 minutos. Lamine Yamal, sempre ele, chutou colocado de fora da área e viu a bola passar muito perto do gol de Maignan.

Aos 39, Mbappé teve a última chance da França. O camisa 10 cortou o zagueiro no mano a mano e chutou por cima do gol de Simón.