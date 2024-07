Estrela do Botafogo faz golaço e Argentina se classifica na Olimpíada de Paris

A Argentina venceu a Ucrânia por 2 a 0 nesta terça-feira (30), em Lyon, e se classificou para o mata-mata do futebol masculino na Olimpíada de Paris.

Os gols da classificação foram marcados pelo camisa 10 da Albiceleste, Thiago Almada, recentemente contratado pelo Botafogo, e por Claudio “Diablito” Echeverri, atleta do River Plate.

“Mais um GOLAÇO do nosso garoto para a Argentina. Que tapa!”, festejou o Botafogo no X.

Com o triunfo sobre os ucranianos, a equipe comandada por Javier Mascherano avançou em segundo lugar no grupo B, com 6 pontos, mesma pontuação de Marrocos, que se classificou no primeiro lugar pelo saldo de gols.

Na próxima fase, a Argentina enfrentará o primeiro colocado do grupo A, que neste momento é a França — os anfitriões poderão confirmar a liderança nesta terça, contra a Nova Zelândia.

Finalistas da última Copa do Mundo, que terminou com o tricampeonato mundial da Albiceleste, Argentina e França vivem uma relação tensa depois que Enzo Fernández, durante a celebração da conquista da Copa América, gravou um vídeo em que os argentinos são vistos cantando uma música racista com referência aos franceses.

O Chelsea, clube em que joga o meio-campista, e a Fifa anunciaram investigações para apurar o saco.

Na estreia da Argentina no futebol masculino, o hino argentino foi vaiado por boa parte dos torcedores presentes no estádio Geoffroy Guichard, em Saint-Étienne. A partida terminou com vitória dos marroquinos por 2 a 1, depois que o jogo precisou ser interrompido por objetos arremessados no campo e invasão do gramado.