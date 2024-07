Esposa de Nego Di presa em operação portava arma de uso restrito das Forças Armadas

Ela portava armamento sem registro e restrito das Forças Armadas, o que motivou o flagrante, segundo o Ministério Público do Rio Grande do Sul.

Nego Di e Gabriela foram alvos de mandados de busca e apreensão em uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul que apura suspeita de lavagem de R$ 2 milhões após a promoção de rifas virtuais que, segundo o órgão, são ilegais. As investigações estão em andamento.

Procurada, a defesa do casal não soube informar se a residência é própria ou alugada. Disse, também que aguarda audiência de custódia dela, para depois entrar com habeas corpus, se necessário.



Em nota, os advogados afirmam que não tiveram acesso aos autos do inquérito. A defesa acrescenta que “a inocência dos investigados será provada em momento oportuno” (leia a íntegra abaixo).