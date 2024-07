Entenda o que é a OMT, que receberá cerca de R$ 81 milhões do Brasil até 2026

A Organização Mundial do Turismo (OMT) deve receber, a título de contribuição financeira, cerca de R$ 81 milhões de reais (US$ 15 milhões) do Brasil até 2026.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (12). Os recursos, que haviam sido aprovados pelo plenário do Senado, serão destinados para o funcionamento do escritório regional para as Américas e Caribe, localizado na cidade do Rio de Janeiro.

A filial da agência da Organização das Nações Unidas (ONU) para o Turismo foi inaugurada no país em dezembro de 2023.

De acordo com o protocolo firmado com o Brasil, serão cerca de R$ 27 milhões (US$ 5 milhões) a cada ano, no período de 2024 a 2026 – os valores foram calculados com a cotação do dólar a US$ 5,43.

A quantia permanecerá a mesma para os próximos anos, a menos que seja ajustada pelo conselho executivo ou pela assembleia-geral da OMT.

O que é a OMT?

A Organização Mundial do Turismo (OMT) é a agência da Organização das Nações Unidas (ONU) responsável pela promoção do turismo responsável, sustentável e universalmente acessível.

Em que ano foi criada?

Em 2003, quando a antiga União Internacional de Organizações Oficiais de Viagens (IUOTO) tornou-se uma agência especializada das Nações Unidas e foi rebatizada com o nome atual.

Quais são as ações desenvolvidas?

As atividades da OMT incluem:

•geração de conhecimento sobre o mercado de turismo;

•a promoção de políticas e instrumentos de apoio ao setor;

•o incentivo à educação e à formação na área;

•a oferta de capacitações e assistência técnica;

•incentivo à adoção do Código Global de Ética para o Turismo.

Onde fica a sede?

O principal escritório é localizado em Madri (Espanha).

Quanto escritórios a OMT possui?

Além da sede espanhola e da filial brasileira, a entidade possui apenas um outro escritório regional, localizado na Arábia Saudita.

São quantos os integrantes atualmente?

A agência é composta por 155 países, seis membros associados e mais de 400 membros afiliados, que representam o setor privado, instituições educacionais, associações e autoridades locais de turismo.

Quais os benefícios para os membros?

A OMT possibilita o acesso a dados técnicos de diferentes áreas do turismo, além da formação de redes de relacionamento entre instituições e empresas nacionais e internacionais.

Qual o objetivo?

Os integrantes compartilham conhecimentos com as Nações Unidas a fim de desenvolver novas áreas de pesquisa no setor de lazer, tendo em vista o desenvolvimento econômico e a redução da pobreza em todo o mundo. A ideia é maximizar a contribuição desse mercado, minimizando seus possíveis impactos negativos.