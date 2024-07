Encerradas as inscrições para o casamento coletivo na ExpoJuruá

As inscrições para o casamento coletivo na ExpoJuruá foram oficialmente encerradas nesta terça-feira, 9. A ação social promovida pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), por meio do Projeto Cidadão, atraiu casais de toda a região para celebrar o amor e a união.

A cerimônia está marcada para o dia 3 de agosto, às 17 horas, no Parque de Exposições e promete ser um dos pontos altos da feira. Foram abertas 400 vagas, que foram completamente preenchidas. Então, além das 800 pessoas, compostas pelas noivas e noivos, haverá ainda os familiares e amigos prestigiando esse momento de alegria.

A ExpoJuruá é promovida pelo governo do Estado, com o apoio de vários parceiros e empreendimentos, por isso é conhecida por ser uma das maiores feiras do Acre. O evento combina a exposição de produtos agrícolas, artesanato, gastronomia e diversas atividades culturais e de entretenimento.

Além da festa e da emoção do momento, o casamento coletivo também representa uma oportunidade única para muitos casais que, por diversas razões, não tiveram a chance de realizar uma cerimônia de casamento anteriormente. “É uma realização de um sonho para muitos. É gratificante realizar o Projeto Cidadão, porque se trata de uma ocasião importante na vida de cada um e, além disso, estamos promovendo cidadania”, destacou a secretária de Programas Sociais do TJAC, Regiane Verçosa.