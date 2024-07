Empresa nega que caminhão tenha derrubado postes e ferido idoso em Rio Branco

Após a notícia de que um caminhão da empresa Impetus Engenharia teria derrubado dois postes de energia elétrica e ferido o idoso Armando Sales, de 72 anos, na tarde de terça-feira, 16, na Avenida Maria José de Oliveira, no Conjunto Universitário 1, em Rio Branco, a empresa emitiu uma nota esclarecendo que os postes não foram derrubados por um veículo da Impetus.

Segundo os representantes da empresa, o caminhão mencionado na matéria não pertence à Impetus. “Nossa empresa foi acionada para realizar o conserto dos postes de energia danificados após o incidente, e não tem qualquer relação com o acidente ocorrido”, explicaram.

Em decorrência do incidente, a Impetus expressou solidariedade ao senhor Armando Sales e desejou uma rápida recuperação à vítima do acidente. “A Impetus reitera seu compromisso com a segurança e a qualidade dos serviços prestados à comunidade. Continuamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais”, diz a nota.