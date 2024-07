Na Capital,, enteado esfaqueia padrasto após tentativa de agressão à mãe

Na noite de terça-feira (16), um incidente de violência doméstica resultou em um esfaqueamento no bairro Rosalinda, na rua Gilberto Correa, no Segundo Distrito de Rio Branco. Marcos da Silva Moura, de 31 anos, foi atacado pelo enteado após tentar agredir sua esposa.

De acordo com informações da polícia, Marcos estava em casa com a esposa e o enteado quando começou uma discussão que rapidamente evoluiu para uma briga física. Durante o conflito, Marcos, que é deficiente físico e usa muletas para se locomover, teria começado a espancar a esposa.

Para defender a mãe, o enteado pegou a muleta de Marcos e golpeou sua cabeça. Em seguida, o jovem usou uma faca para atacar o padrasto, desferindo um golpe nas costas. Após a agressão, o enteado fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar os primeiros socorros a Marcos. Dada a gravidade dos ferimentos, uma viatura de suporte avançado foi chamada para auxiliar no atendimento, e a vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro de Urgência e Emergência de Rio Branco. Apesar das perfurações, o estado de saúde de Marcos é considerado estável.

Policiais militares estiveram no local, colheram as características do enteado e realizaram patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas ele não foi encontrado.

O caso está sob investigação inicial dos agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).