Em menos de um mês e meio, criminoso é preso pela segunda vez no Cidade do Povo

Um foragido da justiça foi preso pela Polícia Militar por estar com mandado de prisão em aberto. A prisão se deu na noite desta quarta-feira, 10, na Rua da Costa.

O grupamento tático do 2° BPM recebeu uma denúncia dando conta de um foragido da justiça que estaria num endereço no bairro Cidade do Povo.

Os militares fizeram o deslocamento até o local, porém o denunciado não estava, conforme indicado na denúncia. Mas os militares não desanimaram e conseguiram sua provável localização, onde foi preso.

Cabe destacar que há quarenta dias, em 31/05/2024, este mesmo indivíduo foi preso na Quadra 01, no mesmo Bairro, portando um rádio comunicador e uma arma de fogo. Dias antes, havia cortado a tornozeleira eletrônica que lhe havia sido imposta por ter sido preso também por porte ilegal de arma de fogo.

Ele também é investigado por envolvimento em incêndios e por realizar vários ataques criminosos no Bairro Taquari no mês de fevereiro, um dos quais vitimou Fábio Júnior do Nascimento Pimentel, de 24 anos, assassinado com pelo menos três tiros.

O criminoso foi novamente conduzido para a Delegacia de Flagrantes (DEFLA), para medidas cabíveis.

Por Ascom/PMAC