Em celebração aos 114 anos, Brasileia lança programa Escola em Tempo Integral

Buscando o desenvolvimento educacional e social das crianças, a Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Educação, lançou nessa terça-feira, 2, o Programa Escola em Tempo Integral.

Três escolas de ensino infantil da cidade são atendidas pelo programa: Elson Dias Dantas, Ruy da Silveira Lino e Socorro Frota.

Foram entregues durante a solenidade kits de materiais escolares, uniformes e nootbooks para professores de ensino integral.

No total, são 115 alunos contemplados, onde recebem contraturno, oficinas de artes, língua espanhola, música, natação, educação física, informática, língua portuguesa e matemática.

O programa prevê assistência técnica e financeira para a criação das matrículas em tempo integral igual ou superior a 7 horas diárias.

A secretária municipal de Educação, Francisca Oliveira, ressaltou a relevância do programa. “Esse programa traz vários benefícios para nossas crianças, além do educacional, social e de integração também. Esse é um compromisso da nossa prefeita Fernanda Hassem com a educação de qualidade que podemos ver nesse tipo de investimento e iniciativa, visando garantir um futuro mais promissor para o público infantil em geral do nosso município”, destacou.

