Em 6 meses, Latam transportou 78 mil passageiros e é apontada como a mais pontual

A Latam é a companhia aérea mais pontual do aeroporto de Rio Branco nos seis primeiros meses de 2024. De janeiro a junho, 91,97% dos 274 voos da companhia com destino à localidade pousaram dentro do horário previsto, segundo a Cirium, empresa especializada em análise de dados da aviação mundial. Ao todo, a LATAM transportou de/para Rio Branco no período um total de 78 mil passageiros.

Segundo Samuel Di Pietro, diretor do Centro de Controle de Operações da LATAM Brasil, “a aviação possui imprevistos que escapam do nosso controle e são alheios à nossa vontade, como é o caso da meteorologia. Mas temos trabalhado constantemente para oferecer a melhor experiência de viagem ao nosso passageiro e fico muito contente da LATAM ter entregado a melhor pontualidade em Rio Branco, além de ter sido a aérea mais pontual do mercado doméstico brasileiro nos seis primeiros meses de 2024.”

Para medir o indicador de OTP (On-time Performance), a Cirium avalia os voos comerciais de todo o mundo que chegaram ao seu destino dentro do horário previsto (em até 14 minutos após o horário programado). Atualmente, a LATAM opera voos para Rio Branco a partir do aeroporto de Brasília.