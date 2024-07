Fatalidade: eletricista morre após cair de forro de Igreja em Rio Branco

O Eletricista Marco da Costa Muniz, de 49 anos, morreu na tarde desta quinta-feira, 25, após cair do forro da Igreja Católica São Francisco, situada na Estrada do São Francisco, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, Marco estava trabalhando na igreja há uma semana, na manutenção da parte elétrica, quando, ao entrar no forro para trocar a fiação, uma viga quebrou e ele caiu de uma altura de aproximadamente 6 metros, batendo a cabeça no chão e desmaiando ao lado do altar.

Funcionários da igreja, ao verem o trabalhador ferido, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que enviou uma ambulância de suporte avançado. No entanto, quando os paramédicos chegaram ao local, não puderam fazer nada por Marco, que já estava morto.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabalhos de perícia. Após a conclusão, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Um boletim de ocorrência foi registrado pelos familiares na Delegacia de Flagrantes (DEFLA).