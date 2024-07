Eleição para reitor do Instituto Federal do Acre ocorre nesta sexta-feira (12)

A votação para eleição de reitor(a) do Instituto Federal do Acre (Ifac) e diretor(a) geral dos campi ocorre nesta sexta-feira, 12, das 9h às 21h, horário local do Acre.

Esta é a terceira consulta pública para escolha de reitor(a) e diretor(a) geral no Ifac e, pela primeira vez, será utilizado o sistema eletrônico Helios Voting, desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, EUA, (MIT, na sigla em inglês). Trata-se do mesmo sistema empregado nas eleições para a escolha dos representantes do Consu do Ifac.

Entre as vantagens da votação eletrônica, o formato permite o voto em trânsito e sem a necessidade de presença dos eleitores nas unidades do Ifac.

Quem pode votar?

Todos os servidores que compõem o Quadro de Pessoal Ativo Permanente da Instituição, bem como os alunos regularmente matriculados nos cursos técnicos integrados, subsequentes ou concomitantes ao ensino médio, de graduação e de pós-graduação, presenciais ou à distância, poderão participar do processo de consulta, de acordo com a legislação pertinente, constantes na lista de eleitores aptos a votar.

A previsão é de que o resultado final e novo reitor do IFAC seja divulgado no próximo dia 17 de julho.

Candidatos(as) – A lista definitiva das candidaturas homologadas para o cargo de reitor(a) foi divulgada no dia 02 de julho. São elas: Fábio Storch (chapa 01), Lucilene Acácio (chapa 02) e Maria das Graças Pereira (chapa 03).

Também serão eleitos os(as) novos(as) diretores(as) gerais dos seis campi do Ifac para o quadriênio 2024-2028, incluindo o Campus Baixada do Sol/Transacreana, que deixou de ser um campus avançado do Campus Rio Branco e passou a ser um campus com autonomia para escolher seus gestores.