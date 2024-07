Durante chamada de vídeo, Bolsonaro reafirma apoio à candidatura de Bocalom

Durante a convenção partidária realizada no ginásio do Sesc Bosque, em Rio Branco, para confirmar a candidatura de Tião Bocalom (PL) à prefeitura, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, participou por meio de uma chamada de vídeo via WhatsApp e reafirmou seu apoio à candidatura de Bocalom e de Alysson Bestene como vice-prefeito.

Em suas breves palavras, Bolsonaro destacou a importância de a “direita” retornar ao comando do Palácio do Planalto.

“Espero que tudo dê certo nessa caminhada! Precisamos de mais gente competente e fazer com que a direita volte a governar esse país. Pátria, família e liberdade”, ressaltou ao lado das autoridades presentes.