Domingo terá dia ensolarado e noite fria no Acre

Neste domingo, 14, a incursão de ar polar deixa o tempo firme, seco e ensolarado, com noite fria no Acre. Segundo o portal O Tempo Aqui, no Leste e sul do estado (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): a incursão de uma intensa massa de ar polar deixa o tempo firme, ventilado e seco, com noite muito fria. Não chove. Os ventos sopram ininterruptamente, entre fracos e moderados, com fortes rajadas, da direção sudeste.

No Centro e oeste do estado (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): a incursão de ar polar deixa o tempo firme, ventilado e seco, com noite fria. Não chove. Os ventos sopram ininterruptamente, entre fracos e moderados, com fortes rajadas, da direção sudeste.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 11 e 13ºC, e máximas, entre 23 e 25ºC;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 11 e 13ºC, e máximas, entre 23 e 25ºC;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 11 e 13ºC, e máximas, entre 25e 27ºC;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 13 e 15ºC, e máximas, entre 24 e 26ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 13 e 15ºC, e máximas, entre 25 e 27ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC, e máximas, entre 24 e 26ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 15 e 17ºC, e máximas, entre 24 e 26ºC.