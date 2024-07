Doença de Newcastle: governo descarta três casos potenciais em aves no Rio Grande do Sul

O Ministério da Agricultura disse neste domingo (21) que descartou três possíveis novos casos da doença de Newcastle em aves depois de testar amostras adicionais colhidas de animais em área próxima de onde o primeiro caso foi confirmado na semana passada no Rio Grande do Sul.

A doença de Newcastle é uma doença viral que pode afetar aves selvagens e domésticas, causando problemas respiratórios, entre outros sintomas, e pode levar à morte. O Brasil detectou na quinta-feira o primeiro caso da doença em aves desde 2006.

“Os resultados negativos são uma sinalização extremamente positiva sobre a contenção desse evento sanitário, o que é importante para resolução rápida da situação, e reforça a robustez do sistema de defesa agropecuária do Brasil”, disse o ministério em nota.

As amostras adicionais foram coletadas na sexta-feira (19) em aves de três propriedades dentro de zona de proteção estabelecida no Rio Grande do Sul, onde as autoridades encontraram o primeiro caso da doença em 18 anos, quando foi detectada em animais de subsistência.

A confirmação do caso na semana passada levou o governo a impor uma proibição voluntária às exportações de aves para determinados países.

A Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) e a Associação Gaúcha de Avicultura (ASGAV) saudaram os resultados dos novos testes no domingo, dizendo que eles corroboram que o único caso encontrado na semana passada foi “um evento isolado”.

As autoridades revelaram o único caso na quinta-feira, após a morte de cerca de 7.000 aves em uma pequena granja, representando 50% do rebanho local.

O Brasil adotou voluntariamente restrições às exportações na sexta, afetando as vendas para 44 países, incluindo China, Argentina, União Europeia, Japão e Arábia Saudita.

“Tenho certeza que com a agilidade de nossas equipes vamos voltar à normalidade das nossas exportações muito em breve”, disse o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, no comunicado.