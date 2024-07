Desfile das Campeãs faz quadrilhas brilharem na última noite do Arraial Cultural em Rio Branco

No coração do calçadão da Gameleira, o Arraial Cultural 2024 encerrou suas festividades neste domingo, 21, com uma noite mágica no Palco Arena dos Folguedos. O Desfile das Campeãs trouxe ao palco as três quadrilhas vencedoras do Concurso Estadual de Quadrilhas 2024, iluminando a capital acreana com uma explosão de cores, ritmos e emoções. Com um público vibrante que lotou as arquibancadas, a noite foi um verdadeiro espetáculo de cultura junina.

Matutos da Roça e uma história de superação

A festa começou com a apresentação da terceira colocada, a quadrilha Matutos da Roça. Com o tema “Vá de Retro”, a quadrilha, fundada em 2005 no bairro Aeroporto Velho, trouxe uma narrativa poderosa sobre racismo e preconceito. Com uma média de cem participantes, os 20 pares dançaram ao som de uma história comovente sobre um homem que vendeu sua alma ao diabo para quase perder seu amor, abordando questões sociais ainda tão presentes na atualidade.

Gleison Costa, o marcador da quadrilha, expressou a gratidão pelo apoio do público: “Nosso maior alvo foi o público, e conseguimos entregar o projeto que preparamos com tanto carinho. Ser considerado campeão pelo público é o maior prêmio que poderíamos receber”.

Sassaricano na Roça trouxe a magia do São João

Em seguida, a quadrilha Sassaricano na Roça, com seus 21 anos de tradição no bairro Nova Esperança, encantou o público com o tema “São João das Maravilhas”. Com 24 pares dançantes e um total de 108 participantes, a quadrilha levou o segundo lugar ao contar a história das festas juninas desde suas origens na França até sua chegada ao Brasil, misturando tradições e culturas de forma magistral.

Cimar Kimpara, intérprete da quadrilha, falou com entusiasmo sobre o evento: “Foi maravilhoso. Estamos aqui para promover a cultura do nosso estado. Todos são campeões, mas a colocação é para uma. Estamos de parabéns por representar nossa cultura de forma tão vibrante”.

Malucos na Roça junto de um espetáculo de sabores

Para encerrar a noite com chave de ouro, a campeã Malucos na Roça trouxe um show de encher os olhos, mas de mexer principalmente com o paladar. Com o tema “É de dar água na boca”, a apresentação mergulhou na rica gastronomia do Acre, destacando pratos como a baixaria, o açaí, o jambu, quibe de arroz, peixes, farinha de Cruzeiro do Sul, pato no tucupi e tacacá.

Um tributo não só do aroma dos pratos do Mercado do Bosque, mas pelos ricos temperos encontrados no Mercado Elias Mansour, com o público reconhecendo as iguarias acreanas.

A quadrilha, composta por cerca de 150 participantes, encantou o público ao transformar a culinária local em um espetáculo junino inesquecível.

Danilo Guimarães, marcador da Malucos na Roça, resumiu o sentimento do grupo: “É de dever cumprido. Conseguimos realizar nosso sonho de montar esse projeto que não foi fácil. Estamos muito felizes em levar um tema regional para o Brasil e mostrar que o Acre tem uma das melhores culinárias do país”.

União e celebração

O Arraial Cultural 2024 não poderia ter um desfecho mais grandioso quando as três quadrilhas, unidas em um abraço de celebração, dançaram juntas, comemorando o sucesso do evento e deixando o público com o coração cheio de expectativas para os próximos anos. Foi uma noite inesquecível que destacou o poder da cultura, da união e do amor pelo folclore junino.

Realizado pelo governo do Estado do Acre, o Arraial Cultural 2024 ficará marcado na memória de todos os presentes como uma celebração vibrante e emocionante das tradições juninas, trazendo à tona o melhor da cultura acreana em uma festa de cores, sabores e muita alegria.