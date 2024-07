Deputados confirmam Nicolau na presidência da Aleac e Gonzaga 1º secretário

Os deputados da Assembleia Legislativa definiram que a composição da nova Mesa Diretora terá Nicolau Júnior (PP) como presidente do parlamento e Luiz Gonzaga como primeiro-secretário da Casa. A dobradinha que ocorre pela terceira vez consecutiva, onde a dupla revezou entre os principais cargos no parlamento nos últimos 4 anos e que vai se estender por mais um bienio, foi aclamada na sessão extraordinária desta terça-feira, 9,

Comporão também à mesa os deputados Pedro Longo (vice-presidente), Chico Viga (segundo secretário), Maria Antônia (segunda vice-presidente), Antônia Sales (terceira secretária), Eduardo Ribeiro (terceiro vice-presidente), Gene Diniz (quarto secretário), André Vale (quinto-secretário). A única mudança da composição do restante da mesa passada foi a saída do deputada Afonso Fernandes da quinta-secretaria, substituído por André Vale.

A antecipação da eleição da Mesa ocorreu após articulações do deputado Nicolau Junior, que na semana passada conseguiu a garantia de seus pares, incluindo alguns deputados de oposição, para que houvesse um consenso e uma chapa única, apesar das divergências com relação à antecipação.

Os deputados Edvaldo Magalhães (PCdoB), Emerson Jarude (Novo) e Fagner Calegário (Podemos) foram os únicos a expor que seriam contra a antecipação, mas afirmaram que votariam na dupla Nicolau e Gonzaga, porém com ressalvas sobre os motivos do período da disputa ser antes do período eleitoral de 2024.

Por outro lado, o líder do governo, deputado Manoel Moraes (PP), defendeu a eleição da Nicolau e Gonzaga, enaltecendo o equilíbrio na gestão e na pate política.

Na semana passada, o governador Gladson Cameli reuniu Nicolau e Pedro Longo, onde explanou a sua vontade de que a harmonia continuasse na casa e que as eleições fossem antecipadas, pedindo a confirmação da dobradinha Nicolau/Gonzaga, o que foi seguido pela base que tem pelo menos 20 deputados.