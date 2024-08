Depois de 13 anos, “Bruna Surfistinha” ganhará sequência nos cinemas

A história de Raquel retornará aos cinemas! Depois de 13 anos do lançamento do primeiro filme, Deborah Secco anunciou a produção de “Bruna Surfistinha 2” por meio de suas redes sociais.

“Não via a hora de contar para vocês que um dos personagens mais importantes da minha trajetória está de volta. É isso mesmo… Bruna Surfistinha está prestes a voltar para as telonas”, escreveu ao publicar um vídeo com a novidade.

“Eu, @marcusbaldini @tvzerocinema e @imagemfilmes anunciamos, em primeira mão, a produção do longa-metragem Bruna Surfistinha 2, filme que em sua primeira versão levou mais de 2 milhões de brasileiros aos cinemas. Muito ansiosa @bsurfistinhaoficial”, completou a atriz.

No gravação, Deborah Secco ainda admite estar nervosa com o novo trabalho. “[Ela é] uma personagem que mudou tudo, me fez ser uma pessoa completamente diferente, um dos mergulhos artísticos mais profundos que eu já tive, ela tem muita história para contar ainda. Eu que imaginei que isso não fosse acontecer, estou aqui mordendo a língua”.

Lançado em 2011, o primeiro filme foi uma adaptação do bestseller literário “O Doce Veneno do Escorpião: o Diário de uma Garota de Programa”, de Raquel Pacheco.

A trama conta a história de uma jovem de classe média que, ao sair de casa, toma a decisão de se tornar garota de programa. Rapidamente, Raquel se transforma em Bruna Surfistinha, uma celebridade nacional.

“O primeiro filme mostrou de forma humana a vida de uma garota de programa, que encara, muitas vezes, homens desumanos que as contratam. Agora vamos voltar com a Bruna trazendo outros temas”, afirmou Roberto Berliner, sócio-fundador da TvZero, produtora responsável pelo longa.