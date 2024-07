Delegação do Brasil para Olimpíada tem maioria feminina pela 1ª vez na história

Paris 2024 será a primeira edição que contará com igualdade de gênero em relação ao número de esportistas participantes. O Comitê Olímpico Internacional (COI) determinou 10.500 vagas, que foram preenchidas por 5.250 mulheres e 5.250 homens.

“Há dois ciclos olímpicos, após ser identificada uma oportunidade de crescimento do esporte feminino, o COB começou a investir especificamente nas mulheres. Não só atletas, mas também para tentar aumentar o número de treinadoras e gestoras. Com esse objetivo, foi criada, em 2021, a área Mulher no Esporte no COB. Foi realmente uma estratégia que deu certo, e temos mais atletas se destacando internacionalmente”, comentou Mariana Mello, gerente de Planejamento e Desempenho Esportivo do COB e subchefe da Missão Paris 2024.

Os esportes coletivos foram importantes para a mudança nos números. Os times femininos conquistaram vagas no futebol, vôlei, handebol e rúgbi, enquanto os homens garantiram vaga no vôlei e basquete.