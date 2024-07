Definidas finalistas para Rainha do Rodeio da Expoacre 2024

O concurso oficial da Rainha do Rodeio da Expoacre 2024 já tem as 10 finalistas de Rio Branco selecionadas.

A organização do concurso apresentou quem irá disputar o título deste ano. As 10 candidatas têm idades entre 19 e 30 anos e ainda vão ter a concorrência das candidatas de municípios do interior.

A escolha da Rainha do Rodeio da Expoacre está programada para o dia 24 de agosto em frente ao Palácio Rio Branco. A Expoacre 2024 acontece de 31 de agosto a 8 de setembro, na capital acreana.

Conheça as finalistas: