Custo para recuperar todas as ruas de Rio Branco é de R$ 1,5 bilhão

O secretário adjunto da Secretaria de Infraestrutura de Rio Branco, Lucas Guerra, informou nesta segunda-feira (15) que os R$ 140 milhões advindos de empréstimos para o programa Asfalta Rio Branco, da Prefeitura Municipal, já estão na conta, e que ruas vicinais devem ter a manutenção feita, mas uma recuperação completa da cidade está fora da realidade econômica da capital.

De acordo com Lucas Guerra, o programa Asfalta Rio Branco priorizou na primeira fase a recuperação de ruas principais e de passagem de transporte coletivo, com o valor investido de R$ 50 milhões. Agora, com o novo aporte de R$ 140 milhões, o trabalho será expandido para outras ruas. “Neste primeiro momento está sendo priorizado vias estruturantes, agora com esses R$ 140 milhões vamos expandir o serviço para as vias secundárias, que são adjacentes ou perpendiculares as vias principais”, disse o secretário.

Apesar da ampliação do programa, segundo Guerra, uma reforma completa da capital que atingisse todas as ruas custaria muito caro ao cofre público. “Quando orçamos ficou algo estimado entre R$ 1 bi a R$ 1,5 bi. Percebe-se que é um montante que está fora da realidade, então estamos procurando atender, de maneira a não deixar nenhuma regional e bairro desassistido”, concluiu.