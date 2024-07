Cuiabá x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

Em situações opostas, Cuiabá e Athletico-PR medem forças neste domingo (28). O Dourado recebe o Furacão, às 19h (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 20ª rodada do Brasileirão, e tenta superar a eliminação na Sul-Americana. O time paranaense, por sua vez, chega animado após se classificar na mesma competição continental.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do canal de pay-per-view Premiere.

Como chega o Cuiabá

Após ser eliminado na Sul-Americana, o Cuiabá tem apenas o Brasileirão pela frente no restante da temporada. Assim, o principal objetivo é a permanência na elite do futebol brasileiro. O calendário com mais datas de descanso em comparação com os rivais é um ponto a favor, mas recuperar os ânimos após a eliminação é a grande missão do técnico Petit nos próximos dias.

Para o jogo contra o Athletico-PR, o técnico Petit deverá trazer de volta titulares que foram poupados do jogo contra o Palestino, do Chile. Por outro lado, Filipe Augusto e Lucas Fernandes, ambos lesionados, devem ficar de fora da partida. Sendo assim, são os únicos desfalques do treinador português.

Como chega o Athletico

O Athletico-PR vive uma situação oposta do adversário. Na briga pelo G-6, o Furacão se classificou na Sul-Americana e ganhou ainda mais ânimo para a sequência da temporada. Assim, chega empolgado para o confronto contra o Dourado e visa entrar na zona de classificação para a Libertadores de 2025.

Para o jogo contra o Cuiabá, o técnico Martín Varini não deve ter desfalques. Além disso, os veteranos Fernandinho e Thiago Heleno retornam ao time. A única dúvida é no ataque. Canobbio, Christian, Julimar e Mastriani disputam posição.

Cuiabá x Athletico

20ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 28/07/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro; Isidro Pitta, Max Alves, Denilson e Derik Lacerda; Deyverson. Técnico: Petit

Athletico: Léo Linck; Erick (Léo Godoy), Thiago Heleno, Kaique Rocha e Esquivel; Gabriel, Fernandinho e Zapelli; Cuello, Canobbio e Mastriani (Pablo). Técnico: Martín Varini

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Hugo Savio Xavier Correa (GO) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA-Fifa)

Fonte: O POVO