Cruzeiro do Sul terá todo efetivo da Polícia Militar na ExpoAcre Juruá

A Polícia Militar de Cruzeiro do Sul vai utilizar todo seu efetivo durante a Expoacre Juruá 2024 no próprio local do evento e no policiamento ordinário da cidade. As férias dos policiais militares foram suspensas.

“Sustamos as férias neste período. Vamos empregar todo o efetivo no local do evento e no policiamento ordinário da cidade. Aqui no local vamos estar nas entradas e saídas, nos shows, estacionamento e no trânsito em parceria com o Detran e a secretaria Municipal de Trânsito. Vamos atuar em veículos, o pelotão ambiental estará em quadriciclos. O grupo Giro, de motos, também estará aqui. A Feira será maior este e teremos o pagamento do salário e a metade do décimo terceiro salário. A segurança tem que estar reforçada”, diz o comandante da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tenente-coronel Edivan Rogério.

Além de todo o efetivo, a Expoacre Juruá 2024 contará com monitoramento eletrônico. Dezessete câmeras de segurança estão instaladas em vários pontos do local da Feira e as imagens serão acompanhadas em tempo real no Centro Integrado de Comando e Controle (Cicc). O número de equipamentos poderá chegar a 20. Na Cicc, estarão a Polícia Militar, Detran, Corpo de Bombeiros e os operadores. “A Logística empregada de tecnologia vai garantir respostas rápidas e maior segurança para as pessoas que vão estar aqui. Os operadores acompanham no Centro de Controle e em caso de intecorrência, acionam as equipes. A ação imediata é tirar a pessoa da multidão e levar para o Posto de Comando e Controle se houver necessidade e em seguida levaremos para a Delegacia de Polícia Civil”.